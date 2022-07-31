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Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет утром в понедельник

В понедельник, 1 августа, в 9:00 мск в прямой эфир выйдет новый выпуск программы «Псковский телеграм Online».  

О том, как предотвратить подъем заболеваемости COVID-19 в преддверии сезона респираторных инфекций, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко. Узнаем, какие вакцины от коронавируса сейчас есть в Псковской области, через какой период и почему нужно ревакцинироваться?  

Еще один гость программы – руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

Ведущие поговорят о том, какие виды волонтерства сегодня развиты в Псковской области, какие благотворительные акции запланированы на ближайшее время, а также как наш регион участвует в сборе гуманитарной помощи. 

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 1 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
 

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