Очередной выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет утром в понедельник

14:52, 31 июля 2022, ПАИ

В понедельник, 1 августа, в 9:00 мск в прямой эфир выйдет новый выпуск программы «Псковский телеграм Online».

О том, как предотвратить подъем заболеваемости COVID-19 в преддверии сезона респираторных инфекций, ведущие передачи Надежда Назаренко и Антон Сергеев обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко. Узнаем, какие вакцины от коронавируса сейчас есть в Псковской области, через какой период и почему нужно ревакцинироваться?

Еще один гость программы – руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

Ведущие поговорят о том, какие виды волонтерства сегодня развиты в Псковской области, какие благотворительные акции запланированы на ближайшее время, а также как наш регион участвует в сборе гуманитарной помощи.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 1 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

