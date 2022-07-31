Несчастливый август: астропрогноз

17:53, 31 июля 2022, ПАИ

Почему август традиционно считается роковым месяцем для России и чего ждать от последнего месяца лета 2022 года, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Вспомним новейшую историю России. Многие неблагоприятные события – путч, дефолт, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, гибель подводной лодки «Курск» (список можете продолжить сами) – выпадали именно на август. Отсюда репутация августа как несчастливого для страны месяца. Это связано с особенностями гороскопа Российской Федерации (да, у государств тоже есть гороскопы) – часто именно в августе на небе образуются неблагоприятные астрологические конфигурации.

Теперь про предстоящий август. Здесь тоже есть очень настораживающая конфигурация. Напомню, 28 июля произошло новолуние, в энергиях которого мы будем жить практически весь август, до 27 числа. Аспекты новолуния всегда задают тон предстоящему месяцу. Самый главный аспект новолуния –соединение Марса и Урана на северном узле. Оно может свидетельствовать о неблагоприятных событиях с далеко идущими последствиями. Северный узел всегда про будущее, как минимум на полтора года, а как максимум на два десятилетия. Марс и Уран считаются в астрологии зловредными планетами с разрушительной энергетикой. Это аспект аварий, катастроф и критических ситуаций. В самом благоприятном случае – резкое, «взрывное» разрешение кризиса. На события геополитического масштаба мы с вами влиять никак не можем, но можем позаботиться о собственной безопасности. Хотя бы быть аккуратнее за рулем и при переходе дороги, вызвать электрика, если в доме искрят розетки, позаботиться о противопожарной безопасности на даче или в офисе, не ездить в путешествие туда, где сейчас опасно и т. д. Больше всего опасаться стоит Тельцам, Скорпионам, Львам и Водолеям, потому что это соединение неблагоприятно затронет ваше Солнце. Но, в любом случае, все очень индивидуально и прежде чем прийти к однозначным выводам, необходим анализ индивидуального гороскопа.

Это соединение находится в знаке Тельца, который отвечает за финансы и ресурсы в целом. В мире уже начались процессы, которые свидетельствуют о глобальном перераспределении ресурсов и реорганизации финансовой системы, и они будут нарастать. Позаботьтесь о подушке безопасности, не рискуйте деньгами, не ввязывайтесь в сомнительные сделки.

У новолуния есть и хорошие аспекты. О новолунии я подробно писала в предыдущей статье. Напомню основную концепцию - на первый план выходят вопросы личного творчества, своих желаний, отношений с детьми. Не бойтесь ставить себя на первое место, в августе обязательно появятся возможности заявить о себе. И еще один интересный момент, о котором я ранее не упоминала. Новолуние происходит в связке с астероидом Церера, который связывают с плодовитостью и беременностью. Если вы хотите детей, но пока не получалось, в августе шансы на наступление долгожданной беременности увеличиваются. И, в целом, творческие проекты могут быть очень плодородными.

В конце июля Юпитер – планета репутации, влияния, авторитета развернулась в ретроградное движение и пробудет там аж до конца ноября. Можно ожидать низвержения кумиров, падение авторитетов и смену общественных трендов и настроений. Этот период неблагоприятен для запуска больших имиджевых или репутационных проектов. Чаще чем обычно могут возникать сложности в юридических вопросах, затягиваться судебные разбирательства. Будут трудности с иностранными партнерами, выездом за границу и получением виз, проблемы в сфере экспорта-импорта, международного туризма. Если вы трудитесь в одной из этих сфер, возрастает риск закрытия бизнеса или реорганизации компании.

11 августа Венера переходит в знак Льва. Мы становимся более щедрыми, открытыми, демонстративными в поведении, склонными покупать более дорогие вещи и предметы роскоши. Середина и вторая половина августа неплохое время для отдыха, проведения массовых праздников и ивент-мероприятий.

12 августа наступит полнолуние на оси Лев-Водолей. Его влияние мы традиционно ощущаем три дня до и три дня после. Если у вас есть конфликты в коллективе, ждите обострения. Также могут возникнуть ссоры и острые ситуации с детьми.

20 августа Марс переходит в знак Близнецов и начинается не очень удачный период для запуска долгосрочных проектов – ресурсов на длинную дистанцию может не хватить. Зато это хорошее время для переговоров, поиска новых партнеров, коротких командировок, работы в режиме многозадачности. Но может оказаться так, что большая часть запала ушла на болтовню, а на реальные действия сил уже не осталось.

21 августа Нептун становится в оппозицию к Меркурию. Велик риск столкнуться с обманом, мошенничеством, искажениями в информационном поле, с ложной информацией. Будет сложнее удержать концентрацию из-за этого возможны ошибки в расчетах и при работе с документами. Актуально до конца месяца.

23 августа Солнце переходит в знак Девы и наступает время сбора урожая, как в прямом, так и символическом смысле. Какие плоды вы пожнете, зависит от ваших действий и сделанных выборов в последние полгода.