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Общество

Метеоролог заявил, что температура воды Средиземного моря доходит до критических значений

Угрозы возникновения экстремальных погодных явлений создает повышенная для текущего периода времени температура Средиземного моря, 31 июля сообщает телеканал RTVE со ссылкой на доктора физики Государственного метеорологического агентства (Aemet) Хуана Хесуса Гонсалеса.

«Средиземное море все больше становится похожим на Карибское», – считает Гонсалес,  еще в 2019 году предупреждавший о повышенном риске ураганов в этом море в результате глобального потепления.

Ученый считает, что из-за повышения температуры может возникнуть ущерб для флоры и фауны Средиземноморья. За последнюю неделю температура воды в некоторых западных точках Средиземного моря преодолела 30-градусный барьер, что, по словам эксперта, является ситуацией с аномально высокими значениями.

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