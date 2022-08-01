Между Псковом и Витебском запустили автобусное сообщение
Автобусное сообщение между Псковом и Витебском возобновили с 1 августа. Об этом ранее сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Планируется, что из Пскова от автовокзала автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. В обратном направлении из Витебска автобус будет отправляться также в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10.
Остановки запланированы в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурках и Городке.
Стоимость проезда составит 1 157 рублей.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
Марина Гаращенко: Псковские врачи готовы к оказанию помощи при выявлении оспы обезьян
Марина Гаращенко: За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19
За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области вырос в три раза