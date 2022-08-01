Между Псковом и Витебском запустили автобусное сообщение

07:38, 01 августа 2022, ПАИ

Автобусное сообщение между Псковом и Витебском возобновили с 1 августа. Об этом ранее сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Планируется, что из Пскова от автовокзала автобус будет отправляться в 13:20 и прибывать в Витебск в 20:10. В обратном направлении из Витебска автобус будет отправляться также в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10.

Остановки запланированы в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурках и Городке.

Стоимость проезда составит 1 157 рублей.