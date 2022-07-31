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Общество

Медаль «За любовь и верность» получила семья из деревни Митковицы

Олег и Екатерина Юрик из деревни Митковицы получили государственную награду. Фото редакции «Печорская правда».

Во время празднования Дня села в деревне Митковицы семья Юрик получила медаль «За любовь и верность». Об этом Псковскому агентству информации сообщает корреспондент районной газеты «Печорская правда».

Награду Олегу и Екатерине Юрик вручила заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская.

Медаль «За любовь и верность» вручается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет и получившим известность среди сограждан. Награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне медали изображены святые Петр и Феврония, на другой – ромашка.

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Медаль «За любовь и верность» получила семья из деревни Митковицы

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