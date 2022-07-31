Медаль «За любовь и верность» получила семья из деревни Митковицы

18:16, 31 июля 2022, ПАИ

Во время празднования Дня села в деревне Митковицы семья Юрик получила медаль «За любовь и верность». Об этом Псковскому агентству информации сообщает корреспондент районной газеты «Печорская правда».

Награду Олегу и Екатерине Юрик вручила заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская.



Медаль «За любовь и верность» вручается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет и получившим известность среди сограждан. Награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне медали изображены святые Петр и Феврония, на другой – ромашка.