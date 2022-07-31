Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян с приграничных территорий
С 1 августа Латвия приостановит действовавшее с 2010 года соглашение с Россией об упрощенных поездках жителей приграничных районов, об этом сообщает РБК.
В латвийском МИДе пояснили, что в связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями.
Напомним, что россиянам для получения визы необходимо обратиться в консульство Санкт-Петербурга или Москвы.
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31 июля 2022
Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян с приграничных территорий