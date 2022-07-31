Легенду о маковом поле в Порховском районе поведали жителям района

18:59, 31 июля 2022, ПАИ

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Ярко-алое поле маков находится в Порховском районе и завораживает не только жителей Порхова, но также и приезжих из ближних районов области. На официальной страницы администрации Порховского района в социальной сети ВКонтакте рассказали историю-легенду о появлении этого поля.

Великая Отечественная война унесла жизни десятки тысяч солдат. Одна женщина, откуда-то с юга России получила похоронку из Псковской области. В ней сообщалось, что на Псковщине, под Павами, погиб ее сын. Когда война закончилась, безутешная мать приехала в эти края с мешочком семян мака и рассыпала их вдоль дороги в память о сыне.



«Вот такая печальная история. До войны маков здесь не было, как нет их и сейчас нигде вокруг... Но это поле под Павами ежегодно в июне загорается кроваво-огненным цветом, напоминая нам об убитых на полях сражений Священной для нашего народа войны,» – сказано на официальной странице в ВКонтакте администрации Порховского района.