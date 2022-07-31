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Общество

В медучреждениях Великих Лук рекомендовано носить маски

Фото редакции газеты «Великолукская Правда. Новости».

Глава города Николай Козловский в своем очередном видеообращении прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Великих Луках, сообщает редакция газеты «Великолукская Правда. Новости».

Так, по данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения вырос более чем на 48%. За этот период COVID-19 выявлен у 26 великолучан.

«Минздрав ввел рекомендации пациентам и медикам снова надеть маски. Впрочем, речь пока идет об обязательном требовании к территориям медучреждений. Отмечу, что с начала пандемии коронавирус на территории города Великих Лук диагностировали у 17 158 человек», - отметил Николай Николаевич.

Также глава призвал жителей города и района относиться внимательнее к своему здоровью, пока не требуются дополнительные ограничения из-за увеличения числа выявленных случаев заболевания COVID-19 на территории региона.

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