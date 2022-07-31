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Общество

Молодой фельдшер Пустошкинского района отучилась в медколледже и вернулась домой

Анна Желамская не планировала уезжать из дома далеко. Фото газеты "Вперед".

Анна Желамская второй год работает фельдшером «Скорой помощи» в Пустошкинском районе, сообщает газета «Вперед».

Героиня родилась и выросла в деревне Гультяи, окончив школу с золотой медалью, отправилась учиться в медицинский колледж в Великих Луках. Несмотря на то, что отец Анны хотел, чтобы дочь училась в институте и уехала работать в большой город, Анна по окончанию колледжа всё же вернулась в родные края.

В школьные годы и не представляла, что будет работать на «скорой», ведь вида крови боялась до обморок. Но любовь к профессии пришла постепенно.

«Самое трудное после того, как научилась преодолевать боязнь крови, оказалось для меня начать разговор с пациентом. Но уже научилась. Мне не в тягость поговорить с бабушкой, выслушать её чаяния и проблемы, подбодрить», - делиться Анна Желамская.

Как молодому специалисту-медику Анне положены меры социальной поддержки. На полученные подъемные 500 тысяч рублей Анна приобрела автомобиль и теперь ездит на нем на работу в районный центр и обратно к себе в Гультяи.

Так в Пустошкинском районе появился молодой специалист  - фельдшер скорой медицинской помощи.

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