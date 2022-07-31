Стройматериалы для двух ФАПов привезли в Дновский район

20:25, 31 июля 2022, ПАИ

Два новых фельдшерско-акушерских пункта будут построены в этом году в Дновском районе - в Искре и Большом Юрково, сообщает Псковскому агентству информации редакция газеты «Дновец».

В данный момент строительные материалы для двух ФАПов уже завезены, территории для строительства определены. Отметим, что в 2023 году запланировано строительство новых ФАПов в посёлке Дачное, деревнях Выскодь и Морино.



Строительство ФАПов ведётся по всей области в рамках комплексной региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.