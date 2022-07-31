Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница деревни Партизанская Гдовского района жалуется на экологию

Глава администрации сельского поселения «Полновская волость» Виталий Кулаков. Фото редакции газеты "Гдовская заря"

Жительница деревни Партизанская обеспокоена количеством появившегося мусора во время летнего сезона, сообщает редакция газеты «Гдовская заря».

«Вы бы приехали и посмотрели, во что превратилась наша ранее чистая деревня. Куда ни глянь, кругом мусор, который растаскивают собаки. Не понимаю, в чём проблема?» — позвонила в редакцию неравнодушная жительница.

Женщина рассказала, что она также не раз вылавливала мусор на берегу реки Желча, с определенной периодичностью. Читательница сомневается в том, что не все земляки, в частности дачники, знают о датах вывоза мусора из деревни Партизанская.

Редакция «Гдовской зари» отреагировала на просьбу жительницы разобраться с ситуацией и сразу связалась с главой администрации сельского поселения «Полновская волость» Виталием Кулаковым.

«Не совсем правильно виноватым в этой ситуации делать только дачников, которые приезжают к нам в отпуска, или только местных жителей. Порядок — дело общее. Видимо, того объёма контейнеров, которые установлены в деревне, недостаточно, и в летний период требуется увеличение рейсов мусоровозов. Со своей стороны сделаем необходимый запрос в ООО «Экопром», — заверил глава волости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 июля 2022

Наталья Мельникова рассказала, как получить пенсию при переезде
31 июля 2022

Стройматериалы для двух ФАПов привезли в Дновский район
31 июля 2022

Жительница деревни Партизанская Гдовского района жалуется на экологию

31 июля 2022

Молодой фельдшер Пустошкинского района отучилась в медколледже и вернулась домой

31 июля 2022

В медучреждениях Великих Лук рекомендовано носить маски
31 июля 2022

Легенду о маковом поле в Порховском районе поведали жителям района
31 июля 2022

Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян с приграничных территорий

31 июля 2022

Медаль «За любовь и верность» получила семья из деревни Митковицы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...