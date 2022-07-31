Жительница деревни Партизанская Гдовского района жалуется на экологию

20:09, 31 июля 2022, ПАИ

Жительница деревни Партизанская обеспокоена количеством появившегося мусора во время летнего сезона, сообщает редакция газеты «Гдовская заря».



«Вы бы приехали и посмотрели, во что превратилась наша ранее чистая деревня. Куда ни глянь, кругом мусор, который растаскивают собаки. Не понимаю, в чём проблема?» — позвонила в редакцию неравнодушная жительница.

Женщина рассказала, что она также не раз вылавливала мусор на берегу реки Желча, с определенной периодичностью. Читательница сомневается в том, что не все земляки, в частности дачники, знают о датах вывоза мусора из деревни Партизанская.



Редакция «Гдовской зари» отреагировала на просьбу жительницы разобраться с ситуацией и сразу связалась с главой администрации сельского поселения «Полновская волость» Виталием Кулаковым.

«Не совсем правильно виноватым в этой ситуации делать только дачников, которые приезжают к нам в отпуска, или только местных жителей. Порядок — дело общее. Видимо, того объёма контейнеров, которые установлены в деревне, недостаточно, и в летний период требуется увеличение рейсов мусоровозов. Со своей стороны сделаем необходимый запрос в ООО «Экопром», — заверил глава волости.