Наталья Мельникова рассказала, как получить пенсию при переезде

20:47, 31 июля 2022, ПАИ

Управляющая Отделением Наталья Мельникова рассказала, что и как делать пенсионерам при переезде в другую местность.

Если смена места жительства происходит в пределах Российский Федерации, то необходимо сняться с учета по месту прежнего жительства и передать документы в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

- заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

- документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Управляющий отметила, что заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или Многофункциональный центр, направить почтой. Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-600-01-76, а также в группе Вконтакте.

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» можно направлять через сайт ПФР.