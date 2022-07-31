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Общество

Наталья Мельникова рассказала, как получить пенсию при переезде

Наталья Мельникова рассказала о том, какие документы необходимы пенсионеру при переезде.

Управляющая Отделением Наталья Мельникова рассказала, что и как делать пенсионерам при переезде в другую местность.

Если смена места жительства происходит в пределах Российский Федерации, то необходимо сняться с учета по месту прежнего жительства и передать документы в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

- заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

- документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Управляющий отметила, что заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или Многофункциональный центр, направить почтой.  Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-600-01-76, а также в группе Вконтакте.

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» можно направлять через сайт ПФР. 

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