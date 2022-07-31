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Ансамбль барабанщиц из Идрицы принял участие в торжестве в честь Дня Военно-Морского Флота в Пскове

Идрицкие барабанщицы побывали в Пскове на праздновании Дня ВМФ. Фото редакции газеты "Призыв".

Представители творческого коллектива Идрицкой средней школы приняли участие в торжественном мероприятии в честь Дня Военно-Морского Флота России в областном центре Псковской области, сообщает Псковскому агентству информации редакция газеты «Призыв» Себежского района.

По приглашению Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ансамбль барабанщиц Идрицкой средней школы «Темп» под руководством педагога дополнительного образования Светланы Владимировны Силантьевой, а также Анастасия Тихомирова, педагог дополнительного образования Роман Александрович Печкурёв приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня Военно-Морского Флота России в Пскове.

На набережной Флотской Славы реки Великой в рамках мероприятия состоялся праздничный митинг, посвященный Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизии Управления.

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