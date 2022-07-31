Открытие художественной выставки Натальи Зиченковой состоялось в Пустошкинском районе

22:54, 31 июля 2022, ПАИ

В читальном зале Пустошкинской районной библиотеки состоялось открытие художественной выставки Натальи Зиченковой «Грани творчества» сообщает Псковскому агентству информации газета «Вперед».

На выставке представлены картины, написанные маслом, пастелью, карандашом, паталью. Посетители выставки увидели портреты, натюрморты, пейзажи, интерьерные картины.

Художница подробно рассказала о своем увлечении, о том, как она постигала искусство художественного творчества, где и у каких мастеров обучалась.

«В картинах Натальи Сергеевны прослеживается индивидуальность, трепетное отношение к задуманному сюжету, раскрывается душа. Именно эти черты являются одной из граней творчества художника и вызывают большой интерес представителей всех возрастов», - рассказывает руководитель районной библиотеки Наталья Гусарова.

Выставка в библиотеке продлится до 9 августа.