Финал Кубка Псковской области по футболу прошел в Великих Луках
В Великих Луках на стадионе прошла финальная игра в рамках Кубка Псковской области по футболу, об этом Псковскому агентству информации сообщает официальная группа Вконтакте «Федерация футбола Псковской области».
В финале встретились две команды: «Экспресс» от Великих Лук и футбольный клуб «Псков». Матч прошел вничью, но по итогам пенальти 4:2 в пользу великолуских спортсменов. Тем самым обладателем Кубка Псковской области стала великолукская команда «Экспресс».
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