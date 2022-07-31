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Первый хоккейный турнир в формате 3х3 прошел в Ледовом дворце Пскова

Фото Андрея Кокшарова.

Хоккейный турнир формата 3х3, прошедший в Ледовом дворце, определил трёх победителей. Команда «ГазМяс» заняла первое место и со счетом 4:3 отправила в финальном матче турнира хоккеистов команду «Родина» на второе место. На третьем месте оказалась команда «Торнадо».

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