Первый хоккейный турнир в формате 3х3 прошел в Ледовом дворце Пскова
Хоккейный турнир формата 3х3, прошедший в Ледовом дворце, определил трёх победителей. Команда «ГазМяс» заняла первое место и со счетом 4:3 отправила в финальном матче турнира хоккеистов команду «Родина» на второе место. На третьем месте оказалась команда «Торнадо».
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