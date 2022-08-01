Эксперт рассказала об ошибках при хранении продуктов летом
Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрёстка» Юлия Лемешева раскрыла главные ошибки при хранении продуктов летом, пишет РИА Новости.
Ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора, после этого их можно пустить на сок. Чтобы продлить срок их хранения, нужно оставить их в объёмной таре в холодильнике и не трогать без необходимости. Перед закладной на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть, поскольку вода ускоряет их порчу.
Кроме того, ягоды и фрукты следует хранить отдельно друг от друга. Кабачки, тыкву и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту — разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Так она хранится неделю.
Клубни картофеля лучше хранить в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали. Важно также не покупать продуктов больше, чем необходимо, чтобы их не пришлось выбрасывать.
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