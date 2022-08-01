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Общество

Жителей Гдовского района предупредили об отключении электроэнергии с 1 по 5 августа

В связи с ремонтными работами в Гдовском районе ожидается отключение электроэнергии, пишет газета «Гдовская заря».

1 августа

БО «Андромеда» деревня Спицино;

2 августа

деревни Каменка, Котельно, Зуево, Крапивно, Ульдига,Ульдежка, Кюровщина, Мошки;

3 августа

деревня Сошня;

4 августа

деревни Доможирка, Гдов (улицы Садовая, Третьякова, 2-я Слободская);

5 августа

деревня Дуброво, Гдов (улица Кингисеппская, Печатникова, частично Карла Маркса).

Телефон для заявок 8-800-220-0-220.

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