Жителей Гдовского района предупредили об отключении электроэнергии с 1 по 5 августа
В связи с ремонтными работами в Гдовском районе ожидается отключение электроэнергии, пишет газета «Гдовская заря».
1 августа
БО «Андромеда» деревня Спицино;
2 августа
деревни Каменка, Котельно, Зуево, Крапивно, Ульдига,Ульдежка, Кюровщина, Мошки;
3 августа
деревня Сошня;
4 августа
деревни Доможирка, Гдов (улицы Садовая, Третьякова, 2-я Слободская);
5 августа
деревня Дуброво, Гдов (улица Кингисеппская, Печатникова, частично Карла Маркса).
Телефон для заявок 8-800-220-0-220.
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