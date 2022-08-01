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Происшествия

За езду в нетрезвом виде задержали шесть водителей в Псковской области

С 29 по 30 июля в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции задержали шесть водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июля в Порховском районе для проверки был остановлен скутер «Джелинг», транспортное средство двигалось без номеров государственной регистрации. Установлено, что на нем передвигался мужчина 1983 года рождения в нетрезвом состоянии. Как уточнили в пресс-службе, мужчина ранее привлекался по аналогичному правонарушению. Также задержали 30-летнего псковича, который ехал на автомобиле «Мицубиси Лансер». Полицейские остановили его в деревне Богданово Псковского района вечером того же дня.

В Великих Луках днем 30 июля у дома на улице Малышева полицейские остановили для проверки автомашину «Тойота Селика». Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый молодой человек 1990 года рождения. А вечером 30 июля в Великих Луках по улице Зверева на скутере без номеров государственной регистрации следовал 41-летний горожанин, который также находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Ночью 30 июля на 5-м километре дороги Першино - Лычёво на территории Великолукского района стражи порядка остановили авто «Волга Сайбер». Великолучанин 1995 года рождения управлял транспортом в нетрезвом состоянии. В Печорском районе в деревне Изборск был остановлен «Рено Логан». За рулем этой иномарки был 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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