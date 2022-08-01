Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Великих Луках
В Великих Луках росгвардейцы задержали находившуюся в федеральном розыске женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
29 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования на улице Гастелло, увидели женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая вела себя агрессивно и несдержанно по отношению к прохожим. Наряд задержал гражданку за мелкое хулиганство, а в ходе проверки установил, что женщина находится в федеральном розыске по подозрению в краже.
Для дальнейшего разбирательства 42-летняя местная жительница передана в отдел полиции, пояснили в ведомстве.
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