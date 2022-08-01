Псковички победили на чемпионате России по велоспорту
Спортсменки из Псковской области Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили на чемпионате России по велосипедному спорту, который проходил в Уфе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центр спортивной подготовки Псковской области.
Так, Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили в командной гонке на дистанции 28 километров. Кроме того, днём ранее Маргарита Сырадоева стала серебряным призёром в дисциплине шоссе–критериум.
«Поздравляем спортсменов и тренера Вячеслава Тарасова с отличными результатами!» – говорится в сообщении.
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