Псковички победили на чемпионате России по велоспорту

10:57, 01 августа 2022, ПАИ

Спортсменки из Псковской области Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили на чемпионате России по велосипедному спорту, который проходил в Уфе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центр спортивной подготовки Псковской области.

Так, Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили в командной гонке на дистанции 28 километров. Кроме того, днём ранее Маргарита Сырадоева стала серебряным призёром в дисциплине шоссе–критериум.

«Поздравляем спортсменов и тренера Вячеслава Тарасова с отличными результатами!» – говорится в сообщении.