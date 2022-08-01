Псковский предприниматель реализовывал мясо с признаками фальсификации

11:05, 01 августа 2022, ПАИ

С помощью системы «Меркурий» в Пскове выявлен индивидуальный предприниматель, который реализовывал мясо, имеющее признаки фальсификации, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В июле выявили индивидуального предпринимателя, который осуществлял деятельности на территории региона с нарушением ветеринарного законодательства.

Согласно данным системы «Меркурий», предпринимателем при осуществлении инвентаризации была изменена дата выработки (с 5 декабря 2021 года на 5 июня 2022 года), срока годности (с 5 декабря 2022 года на 5 июня 2023 года) и дата поступления 5 тонн замороженной бескостной говядины в адрес предпринимателя (с 18 марта 2022 года на 18 июня 2022 года).

Также во входящем ветеринарном сопроводительном документе изменена дата выдачи удостоверения качества и безопасности сырья и пищевых продуктов (с 12 декабря 2021 года на 12 мая 2022 года). Далее 5 тонн мясной продукции, имеющей признаки фальсификации, проследовали из Пскова в Севастополь.

Сотрудники Россельхознадзора выехали по заявленному адресу осуществления деятельности – Псков, улица Киселева, 18, стр. А. В ходе выезда было установлено, что по данному адресу располагается многоквартирный жилой дом, в котором не предусмотрено складское помещение, позволяющее осуществлять хранение вышеуказанной продукции.

Выпуск в обращение фальсифицированной продукции является фактом незаконного оборота пищевой продукции.

Управлением Россельхознадзора производственная площадка индивидуального предпринимателя заблокирована в системе «Цербер», а информация о выявленных нарушениях направлена в УМВД и УФНС России по Псковской области, а также в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора и получателю продукции.