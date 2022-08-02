Псковский хлебокомбинат приглашает покупателей в свои новые магазины

11:51, 02 августа 2022, ПАИ

У Псковского хлебокомбината снова открытие! На этот раз под открытием мы имеем в виду возвращение на своё историческое место булочной-кондитерской по адресу Октябрьский проспект, 19. Старожилы называют её «родной булочной» и очень рады вновь посетить её стены.

Ещё одна булочная-кондитерская заработала в спальном районе Пскова, на улице Юбилейной, 36. Удобное расположение и наличие парковки делает её достаточно популярной среди жителей района. А третья уже чуть больше года радует своих посетителей на улице Инженерной, 119. Здесь также можно приобрести кондитерские изделия, в комфортной обстановке выпить кофе или молочный коктейль, ну и конечно, приобрести свежий хлеб и выпечку.