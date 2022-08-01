Псковская таможня возбудила уголовное дело на представителей транспортной фирмы за неуплату пошлин

11:51, 01 августа 2022, ПАИ

В отношении двух представителей транспортной фирмы Псковская таможня возбудило уголовное дело за неуплату пошлин. Сумма неуплаченных таможенных платежей за ввезенные водителями немецкой фирмы-перевозчика грузовых транспортных средств превышает 2,3 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Два представителя транспортной компании, зарегистрированной в Германии, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» ввезли в Россию и поместили под процедуру временного ввоза 2 седельных тягача и 2 прицепа-рефрижератора различных марок и годов выпуска. Товары доставлены в Московскую область в таможенный орган назначения, таможенная процедура таможенного транзита завершена в установленный срок. Товары выпущены для внутреннего потребления.

Таможня установила, что фактов вывоза этих автомобилей с таможенной территории Евразийского экономического союза или помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» не зарегистрировано. А водители выехали с территории Российской Федерации до окончания срока временного ввоза автомобилей.

«У декларанта возникла обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении невывезенных им в установленный срок транспортных средств. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за временно ввезенные и невывезенные в установленные таможенным органом сроки 2 седельных тягача и 2 прицепа-рефрижератора превышает 2,3 млн рублей», - пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Андрей Сергеев.

Псковской таможней по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.