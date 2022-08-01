Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 25 тысяч рублей украл великолучанин из автомобиля

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, совершившего кражу из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Правоохранители получили сообщение, что во дворе одного из домов на улице Гастело произошла кража 24 900 рублей из припаркованного автомобиля. Получив приметы подозреваемого, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску. Подходящего под описание 33-летнего мужчину задержали в Гражданском проезде.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

Борьбу с раком легких обсудят в медиацентре ПАИ

01 августа 2022

Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта будут ежегодно вручать победителю рыцарского турнира в Пскове
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта презентовали в Псковском музее-заповеднике
01 августа 2022

На платформе Своё Село Россельхозбанка появились архитектурные проекты домов

01 августа 2022

Более 582 млн человек в мире заразилось коронавирусом
01 августа 2022

В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
01 августа 2022

Марина Гаращенко: Пожилые — самая уязвимая группа для COVID-19


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...