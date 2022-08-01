Около 25 тысяч рублей украл великолучанин из автомобиля

11:56, 01 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, совершившего кражу из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Правоохранители получили сообщение, что во дворе одного из домов на улице Гастело произошла кража 24 900 рублей из припаркованного автомобиля. Получив приметы подозреваемого, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску. Подходящего под описание 33-летнего мужчину задержали в Гражданском проезде.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.