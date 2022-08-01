Псковский район лидирует по индивидуальному жилищному строительству

11:58, 01 августа 2022, ПАИ

Жители Псковской области всё чаще выбирают жить в собственных домах, сообщается в Управлении Росреестра по Псковской области.

По итогам июня текущего года количество возведенных объектов ИЖС, поставленных на кадастровый учёт и прошедших регистрацию права собственности, в сравнении с прошлогодними показателями увеличилось и составило 126 домов общей площадью более 15 000 кв. м. Всего за первое полугодие учтено 993 дома общей площадью 123 726 квадратных метров. За первое полугодие 2021 года – 982 дома общей площадью 108 281 кв. м.

На первом месте по объему площади и количеству учтенных домов за полгода расположился Псковский район: общая площадь составляет 51 407 кв. м, количество жилых домов – 402, на втором месте город Великие Луки, где площадь – 12 292 кв.м с количеством объектов 88, на третьем месте Печорский район с общей площадью 11 456 кв. м и количеством 82 дома.

Средняя площадь дома также увеличилась и составляет 125 квадратных метров, тогда как в 2021 году она составляла 110 кв. м.