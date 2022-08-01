Более двух тысяч обращений из соцсетей обработал ЦУР Псковской области за июль
За прошлый месяц ЦУР Псковской области зафиксировал и обработал 2 447 обращений.
Верхушку рейтинга занимает тема благоустройства – к ней относится 26,2 % обращений. На втором месте по популярности оказалась тема дорог, на третьем - соцобслуживание и защита. Также в топ вошли вопросы ЖКХ и здравоохранения.
В июле благодаря работе ЦУР Псковской области в Невеле очистили мусорную площадку, в Великих Луках спилили аварийное дерево, а в Пскове починили скамейку на остановке «Площадь Ленина».
Чтобы ваше обращение зафиксировал ЦУР Псковской области, расскажите о волнующей проблеме в комментариях псковских пабликов, профильных комитетов или в посте на личной странице. Также можно обратиться к органам власти с помощью приложения «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков Официально».
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