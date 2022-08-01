Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч обращений из соцсетей обработал ЦУР Псковской области за июль

За прошлый месяц ЦУР Псковской области зафиксировал и обработал 2 447 обращений.

Верхушку рейтинга занимает тема благоустройства – к ней относится 26,2 % обращений. На втором месте по популярности оказалась тема дорог, на третьем - соцобслуживание и защита. Также в топ вошли вопросы ЖКХ и здравоохранения.

В июле благодаря работе ЦУР Псковской области в Невеле очистили мусорную площадку, в Великих Луках спилили аварийное дерево, а в Пскове починили скамейку на остановке «Площадь Ленина».

Чтобы ваше обращение зафиксировал ЦУР Псковской области, расскажите о волнующей проблеме в комментариях псковских пабликов, профильных комитетов или в посте на личной странице. Также можно обратиться к органам власти с помощью приложения «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков Официально».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

Борьбу с раком легких обсудят в медиацентре ПАИ

01 августа 2022

Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта будут ежегодно вручать победителю рыцарского турнира в Пскове
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта презентовали в Псковском музее-заповеднике
01 августа 2022

На платформе Своё Село Россельхозбанка появились архитектурные проекты домов

01 августа 2022

Более 582 млн человек в мире заразилось коронавирусом
01 августа 2022

В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
01 августа 2022

Марина Гаращенко: Пожилые — самая уязвимая группа для COVID-19


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...