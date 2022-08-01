75% мужчин болеют раком легких в Псковской области

12:24, 01 августа 2022, ПАИ

В Псковской области на сегодняшний день раком легких болеют порядка 75% мужского населения. Женщины менее подвержены такому заболеванию. Об этом заявил заместитель главного врача по организационной работе, руководитель ракового регистра Псковской области Константин Алексеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 августа.

По словам медэксперта, рак легких выявляют в регионе на ранней стадии скрининговыми программами, с помощью профессиональных осмотров.

«На сегодня, благодаря определенным видам диагностики, стали чаще выявлять рак легких, в виду этого вырастает заболеваемость, это хорошо, так как есть статистика, и она не посмертная после вскрытия, а реальная», - сказал Константин Алексеев.

Главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров подчеркнул, что в последние три-четыре года в стране активно действует программа нацпроектов, идет серьезная модернизация первичного медицинского звена, обеспечение современным оборудованием, что позволяет больше диагностировать пациентов на первой и второй стадии, привлекать на осмотры, повышается доступная информатизация.

«Рак легких действительно приводит к высокому проценту смертности. Мы видим, что все больше и больше процент регистрируется выявления у мужчин, раньше по врачам женщины ходили», - добавил Александр Юров.