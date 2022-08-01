Раняя диагностика рака лёгких добавляяет большинству пациентов 5 лет жизни

12:28, 01 августа 2022, ПАИ

Пациенты, у которых выявили рак лёгких на 1-й и 2-й стадии, в 80% случаев живут дольше пяти лет, заявил главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 августа.

«Если мы говорим про выявление рака на 1-й и 2-й стадии, то прогнозы выживаемости положительные: в 80% случаев заболевшие достигают пятилетней выживаемости», — пояснил медик.

Пятилетняя относительная выживаемость описывает процент пациентов с заболеванием, живущих через пять лет после постановки диагноза. Для пациентов, у которых рак выявили на 3-й и 4-й стадии, очень мало шансов достигнуть таких показателей.