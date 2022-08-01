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Общество

Псковичи оценили планировки готовых квартир в рамках тура по новостройкам

В очередном бесплатном туре по новостройкам псковичи побывали на строительных площадках, где смогли лично оценить планировки квартир в строящихся многоэтажках. Участники тура в сопровождении специалиста от застройщика осмотрели уже готовые квартиры - оценили виды из окон и толщину стен, прогулялись по будущим коридорам, посмотрели варианты планировок и даже прикинули возможную расстановку мебели. Выбор квартир и планировок оказался разнообразный — от небольших студий до габаритных «трёшек», от классических «распашонок» до современных евровариантов.

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести по очень выгодной цене», - отметил представитель застройщика Антон Пушкарев.

Тур по новостройкам с говорящим слоганом «Весь город, 4 района. Выбирай район для себя!» включал посещение четырех новых кварталов города: ЖК SMART (улицы Инженерная и Юности), ЖК «Заречье PARK» (улица Алехина), ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская), ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская).

Также участники тура узнали подробности программы «Меняем старое на новое». Покупка квартиры в трейд-ин* — это обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Бесплатные туры по новостройкам проходят по объектам одного из ведущих застройщиков Псковской области — группы компаний «ЛУГ» при поддержке Медиацентра 60.

Следите за новостями, чтобы не пропустить и записаться в следующий тур!

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.

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