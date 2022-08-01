Главврач псковского онкодиспансера рассказал о ситуации с кадрами в медучреждении
Главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 августа рассказал о ситуации с кадрами в медучреждении.
По его словам, есть приток молодых кадров и небольшой отток старых. «Недавно мы приняли на работу челюстно-лицевого хирурга. Развиваем это направление, так как до этого такая услуга была только в областной больнице. Это достаточно серьезный шаг в развитии онкологической помощи, так как специалиста в этой области очень сложно найти и обучить. А этот врач к тому же уже с опытом работы», — подчеркнул медик.
Медучреждению требуется регулярный состав, отметил Юров. Также он сообщил, что в онкоцентр ищут химиотерапевта и средний медперсонал.
«Мы потихонечку развиваем такое направление, как привлечение целевых ординаторов. Активно развиваем медицинскую кибернетику. В этом году к нам придёт два врача, которые получили данную специализацию. Это большая возможность получена в рамках сотрудничества с ПсковГУ», — сообщил Александр Юров.
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