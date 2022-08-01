Четыре остановочных павильона установили на дороге Псков – Клишово

13:05, 01 августа 2022, ПАИ

Четыре остановочных павильона установили на дороге Псков – Клишово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

Установку остановочных павильонов проинспектировали глава Псковского района Наталья Фёдорова и её заместитель Михаил Папин.

По договору с ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области на данном участке оборудовали четыре остановки, необходимые для организации пригородного сообщения.

По итогам осмотра даны указания на установку дополнительных дорожных знаков – названий населённых пунктов и автобусных остановок.

Кроме того, областной комитет по транспорту ведёт рассмотрение заявки администрации Псковского района на организацию нового автобусного маршрута до деревни Клишово.