ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона на прошлой неделе

13:41, 01 августа 2022, ПАИ

Псковское агентство информации, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по индексу цитируемости в регионе за минувшую неделю. Индекс цитируемости составил 3,48.

Второе место в недельном рейтинге получил телеканал «Первый Псковский» (3,43), замыкает тройку лидеров местная лента новостей с показателем ИЦ 3,28.

По данным сервиса «Медиалогия», в пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об ограничении движения на улице Никольской, о ремонте междворовых проездов и партии контрабандных сигарет на 2 млн рублей. Также заинтересовала федеральные СМИ новость о том, что Троицкий мост готов на 45 %, и информация о вспышке бешенства в Псковской области.

Псковское агентство информации стало источником информации для «Известий», «Агентства Бизнес Новостей», информационного агентства «Красная весна», Dp.ru, Allmw.ru, «Русский мир» и др.