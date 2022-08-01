ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона на прошлой неделе
Псковское агентство информации, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по индексу цитируемости в регионе за минувшую неделю. Индекс цитируемости составил 3,48.
Второе место в недельном рейтинге получил телеканал «Первый Псковский» (3,43), замыкает тройку лидеров местная лента новостей с показателем ИЦ 3,28.
По данным сервиса «Медиалогия», в пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об ограничении движения на улице Никольской, о ремонте междворовых проездов и партии контрабандных сигарет на 2 млн рублей. Также заинтересовала федеральные СМИ новость о том, что Троицкий мост готов на 45 %, и информация о вспышке бешенства в Псковской области.
Псковское агентство информации стало источником информации для «Известий», «Агентства Бизнес Новостей», информационного агентства «Красная весна», Dp.ru, Allmw.ru, «Русский мир» и др.
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