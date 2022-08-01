Россельхозбанк подключил мобильное приложение «СБПэй»

13:56, 01 августа 2022, ПАИ

С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В приложении пользователи могут привязать счёт, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по системе быстрых платежей, с использованием мобильного телефона и приложения «СБПэй».

При подключении счёта в «СБПэй» необходимо ввести номер счёта вручную или выбрать доступный для подключения счёт после автоматического перехода в мобильный банк РСХБ (требуется предварительно обновить мобильный банк РСХБ до последней версии). На текущий момент для подключения доступны счета дебетовых карт, позднее планируется добавить к работе с сервисом счета кредитных карт. «СБПэй» является одной из альтернатив карточным платежам, поэтому иметь с собой карту при платеже не требуется.

Приложение «СБПэй» позволяет подключать для оплаты счета различных банков, а списание средств будет происходит с того счёта, который выбирается клиентом в качестве приоритетного. Безопасность подключения счетов и проведения платежей обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных.

Сеть, поддерживающая платежи СБП, сегодня содержит более 243 тыс. торговых точек и интернет-магазинов и продолжает активно расти.

«В первые дни после подключения «СБПэй» мы наблюдаем интерес наших клиентов к новому сервису. Приложение поддерживает бесконтактную оплату не только по QR-коду, но и при использовании терминалов с NFC-модулем – ещё более простой механизм оплаты – во многом с привычными всем карточными NFC-платежами. Популярность сервиса будет расти по мере подключения новых точек продаж, а также активации NFC в данных точках. К концу года платежи через «СБПэй» станут для клиентов такими же привычными, как и уже ставшие популярными платежи СБП из мобильного приложения РСХБ», – отметил директор департамента платёжных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.

Мобильное приложение «СБПэй» разработано Национальной системой платёжных карт и предназначено для оплаты услуг и товаров в розничных и интернет-магазинах через все доступные сервисы системы быстрых платежей – QR-коды, веб-кнопки на сайтах и маркетплейсах. Приложение «СБПэй» работает на устройствах с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и на устройствах с iOS начиная с 13-й версии.