Контрабанду более 12 тысяч пачек сигарет пресекли в Псковской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции, сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.
В железнодорожном пункте пропуска Себеж при осмотре грузового состава, который следовал из России в Латвию, выявили признаки вскрытия пломб и проникновения в бункерный вагон с пшеницей.
В результате досмотра вагона из сыпучего груза извлечено 12 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства, упакованных в брикеты прямоугольной формы.
По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 750 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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