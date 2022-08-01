Контрабанду более 12 тысяч пачек сигарет пресекли в Псковской области

14:56, 01 августа 2022, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции, сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

В железнодорожном пункте пропуска Себеж при осмотре грузового состава, который следовал из России в Латвию, выявили признаки вскрытия пломб и проникновения в бункерный вагон с пшеницей.

В результате досмотра вагона из сыпучего груза извлечено 12 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства, упакованных в брикеты прямоугольной формы.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 750 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.