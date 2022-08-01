Попробовать себя в иконописи смогут участники форума «Истоки» в Псковской области

15:01, 01 августа 2022, ПАИ

Попробовать себя в иконописи смогут участники нового молодёжного историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Печорах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня для представителей СМИ был организован пресс-тур, во время которого журналисты смогли познакомиться с территорией Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, обсудить цели и идеи форума, а также пообщаться с участниками.

Руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько рассказал, что все участники первой смены «Школа воспитания» по желанию могут попробовать себя в иконописи. Мастер-классы будут организованы на предприятии, где расписывают иконы. При этом он уточнил, что мастер-классы по иконописи будут организованы во всех сменах форума.

Отметим, что торжественное открытие первой смены «Школа воспитания» нового молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоится завтра, 2 августа.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется участие одной тысячи человек. Первая смена соберёт 100 человек, в числе которых участники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской области. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.