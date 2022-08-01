Виталий Рахманов: Использование VPN-сервисов — это всегда большой риск

15:04, 01 августа 2022, ПАИ

«Использование VPN-сервисов, особенно тех, которые распространены свободно и выложены в открытых источниках, — это, безусловно риск», — считает врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Виталия Рахманова, когда человек использует такие сервисы, все его данные проходят через дополнительные серверы. «Там видны и все ваши персональные данные, неважно даже, расшифрованы они или нет, потому что в том числе ключи для шифрования тоже проходят через эти же серверы VPN. Поэтому использование таких сервисов — это исключительно на собственный страх и риск», — сказал собеседник.

Кроме того, он отметил, что в отдельных организациях есть корпоративные VPN. Их использовать можно, но они существуют, как правило, для того, чтобы получать доступ только к корпоративным ресурсам.

«Поэтому использовать VPN я не рекомендую», — заключил Виталий Рахманов.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты России Никита Данюк уверен, что использование VPN-сервисов влечёт за собой потерю персональных данных, в том числе злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям.

Сообщалось, что некоторые российские пользователи пожаловались на то, что они стали жертвами краж после использования VPN.

«Сейчас VPN популярен, и может сложиться впечатление, что раз сервисом пользуется множество людей, то вероятность стать жертвой кражи уменьшается. На самом деле всё как раз наоборот: чем больше людей использует VPN, тем сильнее интерес аферистов использовать этот сервис в своих целях», — считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он также уверен, что через VPN можно украсть не только адреса электронной почты, номера телефонов, но и другие сведения, в том числе и пароли.

По мнению Никиты Данюка, использовать VPN — всё равно что покупать лотерейный билет каждый раз, когда пользователь его включает. Всегда существует вероятность того, что данные сольют и именно их используют мошенники. Никто не сможет застраховаться от последствий. Самый простой способ увеличить шансы стать жертвой злоумышленников — пользоваться VPN как можно чаще, а желательно ещё и заходить под ним во все аккаунты, включая банковские, отметил эксперт.