Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito исчезнут с российских прилавков

15:34, 01 августа 2022, ПАИ

Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Данное решение связано с тем, что текущая ситуация не позволяет предпринимателям стабильно развивать свой бизнес. Прекращение деятельности Ekaterra означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года. После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.

В заявлении Ekaterra говорится, что в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объёме.