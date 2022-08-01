Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito исчезнут с российских прилавков
Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фирмы.
Данное решение связано с тем, что текущая ситуация не позволяет предпринимателям стабильно развивать свой бизнес. Прекращение деятельности Ekaterra означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года. После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.
В заявлении Ekaterra говорится, что в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объёме.
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