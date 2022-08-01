ФОТОФАКТ: Большая пробка образовалась на границе с Эстонией в Псковской области

15:37, 01 августа 2022, ПАИ

В Псковской области на границе с Эстонией в Печорском районе в многостороннем автомобильном пропуском пункте «Шумилкино» образовалась большая пробка из грузовиков на выезде из РФ. Об этом сообщает советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в своём Telegram-канале.

«Дальнобойщики стоят на границе с Эстонией. Та сторона максимально замедляет процесс», — предположил Антон Сергеев.

В Telegram-чате «ЛАТВИЯ чат — форум Рига» также подтверждают, что пропуск в Эстонию идёт медленно: «В Шумилкино вчера только эстонская граница на выезд 4 часа», «Сейчас в Шумилкино в сторону РФ пятый час стоим».

При этом на российско-латвийской границе, как утверждает один из участников чата, зависла база на латвийской таможне: «Треш! На Убылинке на Латвийской таможне зависла база! Сказали: сколько ждать — неизвестно».