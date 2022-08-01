Празднование Дня ВМФ России в Пскове прошло без происшествий

15:50, 01 августа 2022, ПАИ

Сотрудники псковской полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В празднике приняли участие более 1 000 жителей и гостей Пскова. Все праздничные локации были обследованы кинологами со служебными собаками непосредственно перед началом мероприятий. Кроме того, была увеличена плотность наружных нарядов полиции. Для охраны общественного порядка наряды патрульно-постовой службы полиции были приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Принятые меры безопасности во всех направлениях дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

Полиция, руководствуясь действующим законодательством, приняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке, уточнили в пресс-службе.