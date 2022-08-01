Мастер-класс по воркауту пройдёт в Пскове 12 августа
12 августа в рамках проведения Дня физкультурника Псковский городской молодёжный центр и спортивное движение «Street Workout Псков» организуют для молодых псковичей мастер-класс по воркауту, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
Участники, учитывая физическое здоровье и возможности, под тщательным присмотром инструктора смогут попробовать выполнить элементы и трюки уличного вида спорта. Мероприятие будет проходить на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9, начало в 19:30.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.
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