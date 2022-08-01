351 человек болеет COVID-19 в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 30 человек, выздоровели 44 пациента. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 112 059 человек, 109 826 пациентов выздоровело, 1 882 человека умерли.
Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 351 человек.
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