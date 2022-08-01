Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

17:29, 01 августа 2022, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных государств. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке сказано, что законопроектом планируется внести изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ.

Предложенный законопроектом подход (когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством РФ) позволяет в будущем, если, страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс, говорится в пояснительной записке.

Авторы обращают внимание на то, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства.