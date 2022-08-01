О профилактике пожаров рассказали сотрудники МЧС жителям Локнянского района
1 августа в Локнянскоя районе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе профилактического рейда гражданам рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, а также о действиях, которые необходимо предпринимать при сигналах гражданской обороны в быту и на рабочих местах.
Также до граждан довели обстановку с пожарами в Локнянском районе, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.
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