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Происшествия

Более 500 тысяч рублей лишилась великолучанка, пытаясь получить пенсионную компенсацию

58-летняя жительница Великих Лук стала жертвой мошенников и лишилась более 500 тысяч рублей, пытаясь получить пенсионную компенсацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции женщина заявила о хищении денег – с 20 по 27 июля неизвестный списал с её карты 544 тысячи рублей. Она рассказала полицейским, что в социальной сети ей написала знакомая и рассказала о возможности получения пенсионной компенсации. Для этого было необходимо сообщить реквизиты карты, на которую зачисляли бы выплаты, и СМС-код, пришедший для подтверждения.

Великолучанка отправила собеседнице всю необходимую информацию, однако никакой компенсации не получила. Кроме того, с её карты исчезли деньги. Также позже выяснилось, что страницу знакомой взломали злоумышленники.

В настоящий момент по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

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