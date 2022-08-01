День образования Псковского района отметили в Родинском доме культуры
Торжественное собрание в честь юбилея Псковского района прошло сегодня в Родинском Доме культуры, сообщает ГТРК Псков. Среди собравшихся в зале, те, кто работает и развивает муниципалитет. Особо отличившихся наградили почетными грамотами за многолетний добросовестный труд. Нескольким присвоено звание «Почётный гражданин Псковского района».
«Юбилей у нас еще очень молодой, но история глубочайшими корнями уходит в прошлое. И вы знаете, берет радость за то, что мы не только ее сохранили, мы действительно приумножаем эти богатства и делаем жизнь лучше», – сказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.
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