Стать самозанятым теперь можно через сайт «Госуслуг»
Встать на учет в налоговых органах самозанятые граждане теперь смогут через портал «Госуслуг». Данные о постановке на учет оператор передаст в налоговые органы самостоятельно. Закон вступил в силу 1 августа, сообщают «Известия».
Предполагается, что это позволит увеличить количество самозанятых, которые работают легально. Раньше сделать это можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.
Кроме того, воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых с августа смогут граждане Украины, ДНР и ЛНР.
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