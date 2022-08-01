Стать самозанятым теперь можно через сайт «Госуслуг»

18:39, 01 августа 2022, ПАИ

Встать на учет в налоговых органах самозанятые граждане теперь смогут через портал «Госуслуг». Данные о постановке на учет оператор передаст в налоговые органы самостоятельно. Закон вступил в силу 1 августа, сообщают «Известия».

Предполагается, что это позволит увеличить количество самозанятых, которые работают легально. Раньше сделать это можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.

Кроме того, воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых с августа смогут граждане Украины, ДНР и ЛНР.