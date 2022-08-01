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Спорт

Приобщиться к спортивной игре приглашает псковичей федерация бадминтона

Игра идёт на счёт. Фото Вконтакте

Президент федерации бадминтона Лилиан Матиеску побывал в эфире псковской радиостанции "Седьмое небо" и рассказал об этом виде спорта.

Бадминтон – скоростной вид спорта. Он официально считается Олимпийским видом спорта с 1992 года. В бадминтон играют и дети, и взрослые.

"Мы занимаемся на стадионе «Электрон» каждый четверг, Пятницу, воскресенье с 19:00 часов. Может прийти каждый желающий. Турниры проводим 4 раза в год. Раньше приезжали из соседних стран. Теперь только из российских городов.

Для того, чтобы начать играть в бадминтон нужно желание и спортивная форма. И вы в игре.

В октябре планируем провести турнир по бадминтону, куда должны приехать спортсмены из Эстонии и Латвии, из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода", - сообщил 

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