Пскович победил в беговой гонке на выбывание

19:57, 01 августа 2022, ПАИ

Пскович Александр Ковалев занял второе место в своей возрастной категории в беговой гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT). Она проходила 30-31 июля в поселке Коробицыно Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Псковской правды».

Правила гонки просты: участники бегают по кругу длиной 6,7 км, кто не успевает преодолеть дистанцию за 1 час — выбывает. Каждый час начинается новый старт — и так до тех пор, пока не останется один самый выносливый участник. Он и становится победителем.

Пскович Александр Ковалев — единственный участник Biotropika Ultra Trail из Псковской области. Он смог пробежать 31 круг, а это 207 км. В результате Александр занял 2-е место в своей возрастной категории и 4-е место в общем зачете.