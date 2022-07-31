Почти 320 млн рублей отправлены в районы Псковской области на социальные выплаты

20:38, 01 августа 2022, ПАИ

319,8 млн рублей направлены Комитетом по социальной защите Псковской области в органы социальной защиты городов и районов области на финансирование социальных выплат. Об этом сообщает официльный Telegram-канал Псковской области.



​Деньги отправлены на следующие выплаты:

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

Зачисление средств на счета граждан начнет осуществляться с 3 августа. В настоящее время формируются выплатные документы.