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Соцсфера

Почти 320 млн рублей отправлены в районы Псковской области на социальные выплаты

319,8 млн рублей направлены Комитетом по социальной защите Псковской области в органы социальной защиты городов и районов области на финансирование социальных выплат. Об этом сообщает официльный Telegram-канал Псковской области.

​Деньги отправлены на следующие выплаты:

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;
Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

Зачисление средств на счета граждан начнет осуществляться с 3 августа. В настоящее время формируются выплатные документы.

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